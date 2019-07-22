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أثار الناشط المصري وائل غنيم جدلا واسعا بعد اعجابه بمنشور نشره نجل الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك

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