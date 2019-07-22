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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان نتائج أعمال

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان نتائج أعمال محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال الفصلية وترقب اجتماعات السياسة النقدية.

وارتفع سهم الشركة الهولندية "فيلبس" بأكثر من 5 بالمائة ليقود مكاسب المؤشر الأوروبي بعد الأداء المالي القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويتركز اهتمام الأسواق على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية هذا الشهر بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأنه من المرجح أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض قدره 25 نقطة أساس.

وأفاد التقرير بأن مخاوف النمو الاقتصادي العالمي وحالات عدم اليقين التجارية المستمرة قد تدفع الفيدرالي لتنفيذ حالات خفض إضافية خلال الأشهر القادمة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 387.7 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة إلى 7514.9 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى 12289.4 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5567.02 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1213 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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