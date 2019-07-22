شركات صينية تطالب بإعفاءات جمركية على واردات زراعية أمريكية

مباشر: تقدمت بعض الشركات الصينية بطلبات للحصول على إعفاءات من التعريفات الجمركية لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس الأحد إن الطلبات من المقرر تقييمها بواسطة خبراء من هيئة التعريفة الجمركية في بكين.

وأضافت الوكالة: "الصين والولايات المتحدة ينفذان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة رئيسا الدولتين حينما التقوا في اليابان في الشهر الماضي".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة الـ20 في الشهر الماضي على استئناف المحادثات التجارية، ووقف زيادة التعريفات الجمركية.

وتابعت: "من أجل تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين فإن الشركات مستعدة للاستمرار في استيراد منتجات زراعية محددة من الولايات المتحدة والقابلة للتسويق".

وبحسب الوكالة فإن السلطات الصينية أعربت عن آمالها بأن الولايات المتحدة ستلتقي بالصين في منتصف الطريق وتنفذ تعهداتها بجدية.