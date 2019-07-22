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"فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية لـ"بوينج" إلى سلبية

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"فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية لـ"بوينج" إلى سلبية "فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية لـ"بوينج" إلى سلبية

من: أحمد شوقي

مباشر: خفضت وكالة "فيتش" للتنصيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركة "بوينج" الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".

وقالت "فيتش" في بيان اليوم الإثنين، إن مراجعة نظرتها المستقبلية لتصنيف "بوينج" جاء بناءً على عدم اليقين التنظيمي فيما يتعلق بالتوقيت والتنسيق العالمي والتحدي اللوجستي لعودة "737 ماكس" للتحليق مجدداً.

وكان العديد من دول العالم قد منعت استخدام طائرات بيونج "737 ماكس" بعد حادثتي إثيوبيا وأندونسيا والتي راح ضحيتهما المئات.

وتابعت الوكالة: "هذا بالإضافة إلى خطر تقديم تنازلات أعلى لشركات الطيران، خاصة إذا امتد تعليق 737 ماكس إلى موسم العطلات في نهاية العام".

وأضاف "فيتش" أن وضع طائرات "737 ماكس" سيظل مراقب نظراً للتأثير على سمعة بوينج وعلامتها التجارية في العام المقبل أو أكثر.

كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أيضًا أن يكون هناك تأثير مستمر لهامش التشغيل لعدة سنوات بعد عودة 737 ماكس  إلى العمل كما تشمل المخاوف الأخرى مختلف الدعاوى القضائية والتحقيقات.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت أنها ستتحمل رسوماً بقيمة 4.9 مليار دولار في الربع الثاني متعلقة بـ"737 ماكس.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 1.2 بالمائة إلى 372.82 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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