نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عدداً من الاحداث الهامة خلال اليوم الاثنين؛ أبرزها الكشف عن اجتماع لهيئة المقاولين مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة، وإطلاق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع لتعزيز صناعة الخدمات اللوجستية.

وعلى مستوى سوق الأسهم، شهد ارتفاع أرباح شركة "الاتصالات السعودية " و"ثوب الأصيل"، ونتائج سلبية لـ"معادن" و"كيان" وانخفضت أرباح "سافكو"، وأعلنت شركة السوق المالية- تداول عن إجازة عيد الأضحى بالبورصة السعودية.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة وسق الأسهم على مدار اليوم كالتالي:

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

السعودية للمقاولين: اجتماع مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة.. قريباً

هيئة النقل السعودية تطلق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع

برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

شركة عالمية تشارك كاستشاري في إدارة المرافق السعودية

السعودية والنفط.. قصة تتجاوز 80 عاماً

التحالف: تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية

"كيان السعودية" تتحول للخسائر بالربع الثاني لانخفاض أسعار البيع

أرباح "سافكو" تهبط 7% بالربع الثاني.. وترتفع بالنصف الأول

أرباح ثوب الأصيل ترتفع 26% بالربع الثاني من 2019

"ثوب الأصيل" بأعلى مستوياته في عام..عقب إعلان النتائج وتوزيعات المساهمين

أرباح شركة الاتصالات السعودية ترتفع لـ2.85 مليار ريال بالربع الثاني

الاتصالات السعودية تقرر توزيع ريال للسهم 26 أغسطس المقبل

تحول سلبي لنتائج "مجموعة السريع" بالربع الثاني من 2019

"مدينة المعرفة" و"سابتكو" توقعان مذكرة لتأسيس شركة مشتركة

"معادن" تتحول للخسارة بالربع الثاني من 2019

"تداول" تعلن عن موعد عطلة عيد الأضحى بالبورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية يتراجع للجلسة الثالثة وسط انكماش بالسيولة