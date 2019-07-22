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استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:14 صباحاً
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هل تجاهل النجم الجزائري رياض محرز بالفعل رئيس الوزراء المصري في حفل تسليم كأس الأمم الأفريقية؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 22 يوليو 2019 06:25 مساءً
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بديع النصاري
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