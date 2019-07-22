5 قتلى للنظام السوري بتفجيرين في درعا

جي بي سي نيوز :- قتل 5 عناصر من قوات النظام السوري اليوم الأربعاء، إثر تفجيرين في مدينة درعا جنوب البلاد.

ووقع الانفجار الأول، في حافلة تحمل عناصر من "الفرقة الرابعة"، التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، على طريق ضاحية درعا، قتل على إثره عنصران.

ولفتت مصادر محلية، إلى أن 15 جنديا آخرين أصيبوا جراء التفجير، ونقلوا إلى المستشفى المحلي في المدينة بينهم حالات حرجة.

وفي ريف درعا الغربي، قتل ضابط بعد تفجير عبوة ناسفة بسيارته، بعد خروجه من موقع عسكري قرب بلدة جلين.

وأوضحت مصادر، أن الانفجار أسفر عن مقتل الضابط، واثنين من أفراد عائلته كانا معه داخل السيارة.

وشهدت مدينة درعا بعد فرض النظام وروسيا مصالحة فيها العام الماضي، عددا من التفجيرات استهدفت دوريات للنظام ودورية للجنود الروس دون وقوع خسائر كبيرة,وفق عربي 21.

ووقعت العديد من الاغتيالات في صفوف قوات النظام، وأعلنت مجموعات من المعارضة، تنفيذ عمليات خاصة ضد قوات النظام في درعا، وتوعدت باستهداف النقاط العسكرية وتحركات الجنود والضباط.