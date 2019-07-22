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كردستان العراق: اللجنة المشتركة ستبدأ قريبا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

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كردستان العراق: اللجنة المشتركة ستبدأ قريبا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد كردستان العراق: اللجنة المشتركة ستبدأ قريبا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

قالت وكالة "روداو" نقلا عن بيان لحكومة كردستان، إن مجلس وزراء الإقليم عقد اجتماعه الثاني برئاسة مسرور البارزاني، والذي أكد على ضرورة توضيح الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان بالأرقام والإحصاءات لمسؤولي العراقية.

وأضاف البيان أن المجلس أكد على أن الحوار سيبدا قريبا وأن اللجنة المشتركة هي التي تحدد الآليات التي تمكن من حل الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. 

وأشار مجلس الوزراء، الى أن موقع حكومة الإقليم الجديد أصبح أشبه بالمنصة الجامعة لنشاطات كافة الوزارات والدوائر بطريقة محترفة، على أن يحتوي على كافة المعلومات والوثائق اللازمة، ويكون متاحا أمام جميع مواطني إقليم كردستان.

هذا وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني قد زار قبل أيام العاصمة بغداد وبحث مع رئيس البلاد برهام صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من السياسيين الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد.

SputnikNews

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