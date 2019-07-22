جولدمان ساكس: الأسواق تبالغ في الاهتمام ببيانات التصنيع الضعيفة

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إن الأسواق تمنح اهتمام مبالغ فيه إلى بيانات النشاط الصناعي، معتبرة أنه لا داع للقلق تجاه الضعف الأخير في القطاع.

وأضاف المصرف الأمريكي في مذكرة يوم السبت الماضي أن بيانات التصنيع تدفع نحو ثلث تأثير سوق السندات لمفاجآت البيانات المفاجئة "وهذا على الأرجح أكثر مما ينبغي"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأكدت المذكرة أن الإحصائيات الاقتصادية مركزة بشكل غير متناسب على التصنيع فقط، على الرغم من الانخفاض في حصة القطاع من الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو 10 بالمائة.

ويُقدر "جولدمان ساكس" أن بيانات التصنيع مثل "أي.إس.إم" وتقارير الإنتاج الصناعي تمثل 25 بالمائة إلى 45 بالمائة من تأثير سوق السندات لمفاجآت بيانات النشاط، "في حين يمثل القطاع الآن 20 بالمائة فقط من التقلبات في نمو الناتج الإجمالي و 10 بالمائة من التقلبات في نمو الوظائف".

وشدد التقرير على أهمية عدم الهوس الشديد بالتقلبات الصعودية والهبوطية في بيانات التصنيع لتقييم الوتيرة الإجمالية للنمو الاقتصادي.

وتابع: "وعليه نحن لسنا قلقون بشأن تباطؤ البيانات الاقتصادية للربع الثاني والتي من المحتمل أن تعكس تعديل ضبط المخزونات والنمو الأجنبي الأضعف وتقييم الدولار الأمريكي في 2018".