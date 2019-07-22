مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

من: السيد جمال

>> أرباح النصف الأول ترتفع 25.7%

>> وتفوق ملحوظ لشركة "الاتصالات السعودية".. و"موبايلي" و"زين" تعودان بقوة

الرياض – مباشر: سجلت شركات قطاع الاتصالات بسوق الأسهم السعودية- تداول، نتائج إيجابية على مستوى الأرباح والعمليات التشغيلية بالربع الثاني من العام 2019 وبالنصف الأول من العام ذاته.

وحققت 3 شركات بالقطاع (الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين)، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لإفصاحاتها المالية على شركة السوق المالية "تداول"، ارتفاعا بصافي الأرباح بنسبة وصلت إلى 29.58 بالمائة على الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركات الثلاثة 3.02 مليار ريال بالربع الثاني من 2019، مقارنة بنحو 2.33 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2018.

يذكر أن قطاع الاتصالات بالبورصة السعودية يضم 4 شركات، إلا أن الشركات الثلاثة المذكورة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الميلادي، فيما تنتهي السنة المالية للشركة الرابعة المدرجة بالقطاع وهى اتحاد عذيب للاتصالات (جو) بنهاية مارس/ آذار من كل عام.

وأظهرت حسابات "مباشر"، ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات السعودي بنسبة 25.67 بالمائة خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح القطاع (لشركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين) إلى 5.963 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح النصف الأول من عام 2018 والتي كانت تبلغ 4.745 مليار ريال.

تفوق لـ"الاتصالات السعودية" وتحول إيجابي لـ"موبايلي" وزين"

وكشفت نتائج أعمال القطاع تفوقا ملحوظا لشركة الاتصالات السعودية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2019؛ إذ استحوذت على نصيب الأسد من صافي الأرباح بواقع 94.43 بالمائة و93.88 بالمائة على التوالي.

وسجلت الاتصالات ارتفاعا بصافي الأرباح بلغت نسبته 16.5 بالمائة بالربع الثاني على أساس سنوي؛ إلى 2.848 مليار ريال، مقارنة بـ 2.444 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 404 ملايين ريال.

وفي النصف الأول من العام، استطاعت تعزيز ربحيتها على أساس سنوي بنمو نسبته 11.3 بالمائة؛ لتبلغ 5.598 مليار ريال، مقارنة بـ 5.032 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

ولم تقتصر النتائج الإيجابية بقطاع الاتصالات السعودي على تفوق فقط من جانب شركة "الاتصالات"؛ ولكن جاءت النتائج الفصلية لتعلن استمرار ربحية "موبايلي" للربع الثالث على التوالي وتحولها للمكاسب بالربع الثاني من 2018 على أساس سنوي، وبالمثل لشركة "زين" التي تمكنت من الاستمرار بالربحية خلال الربع ذاته.

وتحولت "زين" للربحية بصافي 130 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2019، مقارنة بخسائر متكبدة في الربع المماثل من العام الماضي بقيمة 38 مليون ريالا.

وكانت الأخبار إيجابية لمساهمي "موبايلي" بعد الإعلان عن استمرار سلسة المكاسب للربع الثالث على التوالي؛ مسجلة صافي ربح بقيمة 37.77 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر متكبدة في الربع المقابل من 2018 بقيمة 78.63 مليون ريال.

"الاتصالات" تقود ارتفاع إيرادات القطاع

وسجل القطاع نموا بإجمالي الإيرادات في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي بنسبة 6.6 بالمائة؛ وفقا لحسابات "مباشر".

ووصل إجمالي إيرادات القطاع الفصلية 18.992 مليار ريال (أكثر من 71 بالمائة منها لشركة الاتصالات السعودية)، مقابل 17.82 مليار ريال بالربع الثاني من 2018.

وحققت الشركات الثلاثة نموا بالإيرادات في الربع الثاني من 2019؛ وكانت "موبايلي" الأعلى نموا بنحو 15.1 بالمائة، والنصيب الأكبر ذهب لشركة "الاتصالات" بقيمة 13.6 مليار ريال بما يعادل 71.63 بالمائة من إجمالي إيرادات القطاع خلال تلك الفترة.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت إيرادات القطاع ارتفاع لمستوى 37.671 مليار ريال، من 34.687 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة نسبتها 8.6 بالمائة.

وحققت شركة "زين" أعلى معدل نمو بالإيرادات بين شركات القطاع في النصف الأول من 2019 بنسبة 17.5 بالمائة، وسيطرت "الاتصالات" على أغلب إيرادات القطاع خلال تلك الفترة بقيمة 26.99 مليار ريال (تعادل 71.64 بالمائة من إجمالي الإيرادات).

وخلال الربع الأول من 2019، سجل قطاع الاتصالات السعودي نموا بصافي الأرباح بنحو 22 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح الإجمالي للشركات إلى 2.95 مليار ريال مقابل 2.42 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم مباشر من أرباح شركة الاتصالات السعودية.

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