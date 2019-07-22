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"مجموعة السريع" تدعو لجمعية عامة لمناقشة حل الشركة

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"مجموعة السريع" تدعو لجمعية عامة لمناقشة حل الشركة "مجموعة السريع" تدعو لجمعية عامة لمناقشة حل الشركة

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إنه سيتم التصويت خلال الجمعية على خيارين، أحدهما إعادة هيكلة رأس المال، من خلال تخفيضه، وإطفاء الخسائر المتراكمة لأقل 50 بالمائة من رأس المال، وزيادته مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الخيار الثاني هو حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساسي.

كما نوهت إلى أنه تم إصدار هذه التوصية للإلتزام بالجدول الزمني المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50 بالمائة، فأكثر من رأس المال، وسيتم إعلان الدعوة لانعقادها لاحقاً.

وقرر مجلس الإدارة، إعادة النظر فى التوصية السابقة، المتضمنة زيادة رأسمال الشركة من 225 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، وقرر المجلس الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال، مستشاراً مالياً لإدارة عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين، عن تحولها للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

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