"صناعة الورق" توقع اتفاقية مع "سامبا" لإعادة جدولة تمويل قائم

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية، لإعادة جدولة تمويل قائم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة التمويل السابق 25.96 مليون ريال، وقيمة التمويل المعاد جدولته 21.14 مليون ريال.

وأشارت إلى أن مدة السداد السابقة هي 4 سنوات، تنتهي بنهاية عام 2021، ويتم السداد بموجب أقساط ربع سنوية شاملة الأرباح، وتمتد فترة السداد بعد إعادة الجدولة، حتى نهاية مارس / آذار 2023.

وقالت إنه تم إعادة جدولة التمويل، لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، لإعادة جدولة تمويل قائم.

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