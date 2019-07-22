أخبار عاجلة

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول -
8 الصبح - التزحلق علي الجليد .. مزيج بين الرياضة والفن - فقرة خاصة مع داليا أشرف -
8 الصبح - فقرة خاصة في ذكري رحيل "الحريف" محمد خان -
8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة -
8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي -
8 الصبح - التعليم العالي تمد أعمال تنسيق المرحلة الأولي حتي مساء اليوم الجمعة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"صناعة الورق" توقع اتفاقية مع "سامبا" لإعادة جدولة تمويل قائم

Google+ Print
"صناعة الورق" توقع اتفاقية مع "سامبا" لإعادة جدولة تمويل قائم "صناعة الورق" توقع اتفاقية مع "سامبا" لإعادة جدولة تمويل قائم

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية، لإعادة جدولة تمويل قائم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة التمويل السابق 25.96 مليون ريال، وقيمة التمويل المعاد جدولته 21.14 مليون ريال.

وأشارت إلى أن مدة السداد السابقة هي 4 سنوات، تنتهي بنهاية عام 2021، ويتم السداد بموجب أقساط ربع سنوية شاملة الأرباح، وتمتد فترة السداد بعد إعادة الجدولة، حتى نهاية مارس / آذار 2023.

وقالت إنه تم إعادة جدولة التمويل، لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، لإعادة جدولة تمويل قائم.

ترشيحات:

"تداول" تعلن عن موعد عطلة عيد الأضحى بالبورصة السعودية

التحالف: تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية

برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

هيئة النقل السعودية تطلق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

السعودية للمقاولين: اجتماع مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة.. قريباً

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

بالفيديو... جندي سوري يتصدى لمجرمي عملية "هرم قدسيا"... والأمن السوري يقبض عليهم

بالفيديو... جندي سوري يتصدى لمجرمي عملية "هرم قدسيا"... والأمن السوري يقبض عليهم

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية