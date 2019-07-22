أخبار عاجلة

استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي -
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo -
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال -
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر -
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار -
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: البيت الأبيض قريب من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

Google+ Print
تقرير: البيت الأبيض قريب من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين تقرير: البيت الأبيض قريب من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

مباشر: كشف تقرير صحفي عن اقتراب توصل البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن الموازنة العامة والتي سوف ترفع سقف الديون الفيدرالية لمدة عامين.

ونقلت "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصدر لم تسمه، اليوم الإثنين، أن الاتفاق الذي  يمنع الولايات المتحدة من بلوغ حد الاقتراض ووقف التمويل الحكومي "شبه نهائي".

ومن المقرر أن يؤدي الاتفاق إلى تأجيل سقف الديون حتى 31 يوليو/تموز  2021. 

ويعمل المشرعون على إبرام اتفقا قبل مغادرتهم إلى العطلة السنوية في الشهر المقبل وسط تحذيرات من وزير الخزانة ستيفن منوشين من أن الولايات المتحدة قد لا تستطيع سداد الديون بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تغلق إذا لم يتمكن الكونجرسمن تمرير مشروع قانون للإنفاق بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية

اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية

8الصبح - الحكومة تعمل علي فض التشابكات التاريخية بين الوزارات

8الصبح - الحكومة تعمل علي فض التشابكات التاريخية بين الوزارات

مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

اليوم-مراسل dmc يرصد الاجواء من داخل مقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة

اليوم-مراسل dmc يرصد الاجواء من داخل مقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة