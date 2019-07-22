تقرير: البيت الأبيض قريب من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

مباشر: كشف تقرير صحفي عن اقتراب توصل البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن الموازنة العامة والتي سوف ترفع سقف الديون الفيدرالية لمدة عامين.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصدر لم تسمه، اليوم الإثنين، أن الاتفاق الذي يمنع الولايات المتحدة من بلوغ حد الاقتراض ووقف التمويل الحكومي "شبه نهائي".

ومن المقرر أن يؤدي الاتفاق إلى تأجيل سقف الديون حتى 31 يوليو/تموز 2021.

ويعمل المشرعون على إبرام اتفقا قبل مغادرتهم إلى العطلة السنوية في الشهر المقبل وسط تحذيرات من وزير الخزانة ستيفن منوشين من أن الولايات المتحدة قد لا تستطيع سداد الديون بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تغلق الحكومة إذا لم يتمكن الكونجرسمن تمرير مشروع قانون للإنفاق بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل.