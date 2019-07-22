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الاتصالات السعودية تقرر توزيع ريال للسهم 26 أغسطس المقبل

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الاتصالات السعودية تقرر توزيع ريال للسهم 26 أغسطس المقبل الاتصالات السعودية تقرر توزيع ريال للسهم 26 أغسطس المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات ، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من 2019م، بقيمة ملياري ريال، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 26 أغسطس / آب المقبل، عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 29 يوليو تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنه سيتم تحويل الأرباح، مباشرة للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. 

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين، عن نمو صافي الأرباح 16.5 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 2.848 مليار ريال، مقابل 2.444 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

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