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سهم "آبل" يرتفع 1.5% مع توقعات إيجابية

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سهم "آبل" يرتفع 1.5% مع توقعات إيجابية سهم "آبل" يرتفع 1.5% مع توقعات إيجابية

مباشر: ارتفع سهم "آبل" بأكثر من 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع رفع السعر المستهدف قبيل إعلان نتائج الأعمال.

ورفعت "كاتي هيبيرتي" المحلل في "مورجان ستانلي" السعر المستهدف لسهم آبل إلى 247 دولار من 231 دولار، مشيرةً إلى أن هناك مخاطر أقل لأن النظرة المستقبلية في سبتمبر/أيلول المقبل مخيبية للآمال، وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

وأضافت أنها تتوقع تفوق نتائج أعمال آبل على تقديرات المحللين خلال الربع المالي المنتهي في الشهر الماضي، حيث من المقرر أن تفصح الشركة عن أدائها المالي يومي الخميس المقبل.

كما تري "هيبيرتي" ارتفاعاً في إيرادات الخدمات في آبل لأول مرة منذ "مارس/أذار من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنحو 1.6 بالمائة إلى 206.12 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغت مكاسب الشركة الأمريكية نحو 30 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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