تحول سلبي لنتائج "مجموعة السريع" بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: تحولت مجموعة السريع التجارية الصناعية، للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع لمماثل من 2018، وارتفعت الخسائر 39 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسائر إلى عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الانتاجية.

وأشارت إلى أن الخسائر تعود كذلك إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الإنتاج، إلى جانب أثر تطبيق المعايير الدولية، وتكوين مخصصات.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي خسائر بلغ 84.7 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 2.32 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 219، بصافي خسائر بلغ 35.18 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح 1.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2018.

ترشيحات:

أرباح شركة الاتصالات السعودية ترتفع لـ2.85 مليار ريال بالربع الثاني

"تداول" تعلن عن موعد عطلة عيد الأضحى بالبورصة السعودية

برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

هيئة النقل السعودية تطلق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

السعودية للمقاولين: اجتماع مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة.. قريباً

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي