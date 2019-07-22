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التحالف: تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية

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التحالف: تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية التحالف: تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية

الرياض – مباشر: قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قوات التحالف دمرت قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية، مبينا أن الميليشيا احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الميليشيا الحوثية استهدفت المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخا باليستيا، وفقا لصحيفة "الرياض".

وأوضح المالكي، أن الملاحة الدولية مسؤولية المجتمع الدولي، والتحالف قام بواجبه لمنع الحوثيين من تهديد الملاحة الدولية.

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