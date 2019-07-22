"مدينة المعرفة" و"سابتكو" توقعان مذكرة لتأسيس شركة مشتركة

الرياض- مباشر: أعلنت كل من شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن توقيع مذكرة تفاهم، يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية بمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج.

وأوضحت الشركتان في بيانين على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه بموجب المذكرة يبحث الطرفان تأسيس شركة يملكانها لتقوم بتشغيل والاستثمار في الخدمات المشتركة بينهما والواقعة في نطاق عمل كل منهما ومحققة للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية للطرفين.



وأشارا إلى أن الشركة -المزمع تأسيسها- تقوم بصفة حصرية على سبيل المثال لا الحصر بتقديم خدماتها من خلال العمل على نطاقين يتمثل الأول منهما في تشغيل والاستثمار في محطة النقل الخاصة بالحافلات المزمع إنشاؤها بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ضمن مشروع بوابة المدينة والنطاق الثاني يتمثل في تقديم خدمات النقل المتكامل بكافة أنماطه وبأسلوب تجاري داخل ومن وإلى مدينة المعرفة الاقتصادية.

وأكدت لشركتان على إنه لا توجد أطراف ذات علاقة بين أطراف الاتفاقية، وإنه لا يوجد أثر مالي لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي على القوائم المالية.

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