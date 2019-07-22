ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية

من: أحمد شوقي

مباشر: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحتياطي الفيدرالي بخفض قوي لمعدلات الفائدة قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو/تموز الجاري، مع توقعات على نطاق واسع بخفض معدل الفائدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "مع عدم وجود تضخم تقريبًا، فإن الولايات المتحدة تُجبر بلا داع على دفع معدل فائدة أعلى بكثير من الدول الأخرى فقط بسبب الاحتياطي الفيدرالي المضلل للغاية".

وتابع ترامب: "بالإضافة إلى ذلك، يستمر التشديد الكمي، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة المنافسة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجب أن تكون معدلات الفائدة أقل من ذلك بكثير والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والثروة مرتفعان للغاية.

وذكر ترامب أن ما يفعله الفيدرالي مضيعة للوقت والمال، مشيراً إلى أنه ليس عدلاً أن الدول الأخرى تتلاعب بعملاتها وتضخ الأموال

وطالب الرئيس الأمريكي الفيدرالي بخفض قوي لمعدل الفائدة، مشيراً إلى أن هذا سيكون مثمراً للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وذكر ترامب أن الاحتياطي الفيدرالي قام برفع معدل الفائدة بشكل كبير وسريع جدًا، قائلاً: "لقد فاتهم الكثير، ولا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وترى الأسواق احتمالية 100 بالمائة لأن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري مع تباطؤ التضخم ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي.