الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب نتائج الأعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار موسم نتائج الأعمال وترقب قرار السياسة النقدية.

وكشفت شركة "هاليبرتون" تراجع أرباحها بنحو 85 بالمائة في الربع الثاني لكنها تجاوزت تقديرات المحللين.

ومن المقرر أن تعلن معظم شركات التكنولوجيا نتائج أعمالها الفصلية هذا الأسبوع، بعد أن أعلن أكثر من 15 بالمائة من شركات "ستاندرد آند بورز" أدائهم المالي والتي تجاوزت التوقعات بأكثر من 78 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر وسط ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة خفض قوي لمعدل الفائدة.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لتسجل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 27188.2 نقطة.

كما زاد ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2983.8 نقطة، أما "ناسداك" فقد صعد بنحو 0.4 بالمائة إلى 8176.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.173.