أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي -
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo -
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال -
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر -
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار -
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS -
ألفابت تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار -
صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب نتائج الأعمال

Google+ Print
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب نتائج الأعمال الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب نتائج الأعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار موسم نتائج الأعمال وترقب قرار السياسة النقدية.

وكشفت شركة "هاليبرتون" تراجع أرباحها بنحو 85 بالمائة في الربع الثاني لكنها تجاوزت تقديرات المحللين.

ومن المقرر أن تعلن معظم شركات التكنولوجيا نتائج أعمالها الفصلية هذا الأسبوع، بعد أن أعلن أكثر من 15 بالمائة من شركات "ستاندرد آند بورز" أدائهم المالي والتي تجاوزت التوقعات بأكثر من 78 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر وسط ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد بضرورة خفض قوي لمعدل الفائدة.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لتسجل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 27188.2 نقطة.

كما زاد ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2983.8 نقطة، أما "ناسداك" فقد صعد بنحو 0.4 بالمائة إلى 8176.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.173.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة