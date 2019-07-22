إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بحل الشركة قبل أجلها بسبب الخسائر المتراكمة التي بلغت 71 % من رأس مالها

بالإشارة لإعلان الشركة المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 22 يوليو 2019م عن بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة كما فى تاريخ 30 يونيو 2019م نسبة 71 % من رأس المال ، تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن أن مجلس الإدارة قد أصدر توصية بإجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2019م بدعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في الوضع الحالي حيال الخسائر المتراكمة ،والتى تجاوزت 50 % فأكثر من رأس المال والتصويت على أحد الخيارات التالية :-

1- إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة إلى الحد الذي تنخفض معه إلى ما دون نصف رأس المال، وكذلك زيادة رأس المال للعمل على التوجه الإستراتيجي والمشتمل على إعادة هيكلة المجموعة وتنويع إستثماراتها ورفع ملاءتها المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

2- أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس .

على أن يتم الدعوة لإنعقاد جمعية عامة غير عادية أخري لتنفيذ قرار المساهمين بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وبناءاً على نص المادة 150 من نظام الشركات أصدر مجلس إدارة الشركة هذه التوصية للإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وسيتم إعلان الدعوة لإنعقادها لاحقاً .

كما أقر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2019م، إعادة النظر فى التوصية السابقة الصادرة بتاريخ 23 مايو 2018م والمعلنة بتاريخ 23 مايو 2018م وتاريخ 10 سبتمبر 2018م والمتضمنة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريال الى 450 مليون ريال، وسيتم الاعلان عن أي مستجدات ذات صلة فى حينه، وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 10 مارس 2019م بتعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال، فقد أقر مجلس الإدارة فى نفس الاجتماع الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.