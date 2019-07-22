أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي -
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo -
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال -
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر -
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار -
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS -
ألفابت تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار -
صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بحل الشركة قبل أجلها بسبب الخسائر المتراكمة التي بلغت 71 % من رأس مالها

Google+ Print
إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بحل الشركة قبل أجلها بسبب الخسائر المتراكمة التي بلغت 71 % من رأس مالها إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بحل الشركة قبل أجلها بسبب الخسائر المتراكمة التي بلغت 71 % من رأس مالها
بالإشارة لإعلان الشركة المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 22 يوليو 2019م عن بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة كما فى تاريخ 30 يونيو 2019م نسبة 71 % من رأس المال ، تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن أن مجلس الإدارة قد أصدر توصية بإجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2019م بدعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في الوضع الحالي حيال الخسائر المتراكمة ،والتى تجاوزت 50 % فأكثر من رأس المال والتصويت على أحد الخيارات التالية :-

1- إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة إلى الحد الذي تنخفض معه إلى ما دون نصف رأس المال، وكذلك زيادة رأس المال للعمل على التوجه الإستراتيجي والمشتمل على إعادة هيكلة المجموعة وتنويع إستثماراتها ورفع ملاءتها المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

2- أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس .

على أن يتم الدعوة لإنعقاد جمعية عامة غير عادية أخري لتنفيذ قرار المساهمين بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وبناءاً على نص المادة 150 من نظام الشركات أصدر مجلس إدارة الشركة هذه التوصية للإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وسيتم إعلان الدعوة لإنعقادها لاحقاً .

كما أقر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2019م، إعادة النظر فى التوصية السابقة الصادرة بتاريخ 23 مايو 2018م والمعلنة بتاريخ 23 مايو 2018م وتاريخ 10 سبتمبر 2018م والمتضمنة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريال الى 450 مليون ريال، وسيتم الاعلان عن أي مستجدات ذات صلة فى حينه، وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 10 مارس 2019م بتعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال، فقد أقر مجلس الإدارة فى نفس الاجتماع الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

بيان المركزي الأوروبي وتصريحات دراجي محور الأسواق العالمية اليوم

بيان المركزي الأوروبي وتصريحات دراجي محور الأسواق العالمية اليوم

أرامكو تحتل المركز السادس بقائمة "فورتشن" لأكبر شركات العالم

أرامكو تحتل المركز السادس بقائمة "فورتشن" لأكبر شركات العالم

إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني

إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني