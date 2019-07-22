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أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:14 صباحاً
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
ألفابت تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
تعرف ع أسرار وحكايات وقصص أكثر سورة إعتاد المسلمون قراءتها كل يوم جمعة
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 22 يوليو 2019 04:08 مساءً
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