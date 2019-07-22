تغريم "إكويفاكس" نحو 700 مليون دولار لتسوية أزمة تسريب البيانات

مباشر: ألزم المنظمون الأمريكيون شركة "إكويفاكس" بدفع 575 مليون دولار على الأقل قد تصل إلى 700 مليون دولار؛ لتسوية تسريب البيانات الضخم الذي شهدته في 2017.

وقالت المفوضية التجارية الأمريكية عبر بيان صادر اليوم الاثنين إنه سيتم إلزام الشركة العاملة في تقارير الائتمان بتنفيذ برنامج أمن معلوماتي شامل.

وأضافت: "معايير الشركة التي غلب عليها عدم اليقين والإهمال والتراخي الأمني عرضت هويات نصف سكان الولايات المتحدة للخطر".

و"إكويفاكس" هي واحدة من 3 شركات أمريكية كبيرة تعمل في مجال تقارير الائتمان، وكشفت في 2017 عن حدوث خرق بيانات استهدف المعلومات الشخصية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي لـ143 مليون مواطن أمريكي.

وبموجب التسوية فإن "إكويفاكس" ستكون ملزمة بتأسيس صندوق تعويضات بقيمة 300 مليون دولار للمستهلكين المتضررين، ومن المحتمل أن يقفز إلى 425 مليون دولار بحسب إلى استخدامها.

ويتوجب على المستهلكين المؤهلين للحصول على خدمات الصندوق بأن يكونوا تقدموا بادعاءات تظهر أنهم ضحايا احتيال أو أنهم أسسوا خدمات مراقبة ائتمان في أعقاب الخرق.

كما من المقرر أن تدفع الشركة الأمريكية مبلغ 175 مليون دولار غرامة للولايات، إلى جانب 50 مليون دولار إلى مكتب حماية الأمن المالي للمستهلك.