تعلن شركة الاتصالات السعودية عن توزيع أرباح عن الربع الثاني من عام 2019م

بند توضيح مقدمة تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019م ، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019م. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-04-09 الموافق 2018-12-16 اجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,000 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 1 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأثنين 2019/07/29م الموافق 1440/11/26هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع سيكون تاريخ التوزيع 2019/08/26م الموافق 1440/12/25هـ معلومات اضافية سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0114433530 بريد الكتروني IRU@stc.com.sa أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المستثمرين، ص.ب 87912 الرياض 11652.
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