أرباح شركة الاتصالات السعودية تقفز لـ2.85 مليار ريال بالربع الثاني

الرياض – مباشر: حققت شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات) نموا نسبته 16.5 بالمائة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح 2.848 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 2.444 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "الاتصالات" بنسبة 3.56 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 2.75 مليار ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 4.01 بالمائة بالربع الثاني لـ 13.604 مليار ريال، مقابل 13.079 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2019، ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية 11.25 بالمائة؛ إلى 5.598 مليار ريال، مقارنة بـ 5.032 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 26.989 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 25.428 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2018، بزيادة 6.14 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.26 بالمائة خلال الربع الأول من 2019؛ إلى 2.75 مليار ريال، مقابل 2.59 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.3 بالمائة، لمستوى 109.60 ريالا.

ترشيحات:

شركة عالمية تشارك كاستشاري في إدارة المرافق السعودية

برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

هيئة النقل السعودية تطلق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

السعودية للمقاولين: اجتماع مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة.. قريباً

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

تعرف على جدول رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية والفاكهة بالسعودية خلال يونيو

تقرير: تصنيف إصدارات اليورو بالسعودية الأفضل بين الأسواق الناشئة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من السودان