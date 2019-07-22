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أرباح شركة الاتصالات السعودية تقفز لـ2.85 مليار ريال بالربع الثاني

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الرياض – مباشر: حققت شركة الاتصالات (الاتصالات) نموا نسبته 16.5 بالمائة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح 2.848 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 2.444 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "الاتصالات" بنسبة 3.56 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 2.75 مليار ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 4.01 بالمائة بالربع الثاني لـ 13.604 مليار ريال، مقابل 13.079 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2019، ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية 11.25 بالمائة؛ إلى 5.598 مليار ريال، مقارنة بـ 5.032 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 26.989 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 25.428 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2018، بزيادة 6.14 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.26 بالمائة خلال الربع الأول من 2019؛ إلى 2.75 مليار ريال، مقابل 2.59 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.3 بالمائة، لمستوى 109.60 ريالا.

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