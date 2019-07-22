"معادن" تتحول للخسارة بالربع الثاني من 2019

الرياض- مباشر: تحولت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للخسارة خلال الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم الاثنين بلغ صافي الخسارة 243.667 مليون ريال، مقابل 517.760 مليون ريال أرباح كانت سجلتها في الربع المماثل من عام 2018.

وعزت الشركة في البيان تسجيلها خسارة إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

ولفتت في البيان الى أن بدء التشغيل التجاري خلال شهر ديسمبر 2018م لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة على نتائج هذا الربع أثر أيضاً على النتائج المالية للشركة، حيث أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات بمقدار 74 بالمائة نتيجة لزيادة حجم المبيعات، وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 143 بالمائة، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13 بالمائة وتكلفة التمويل بنسبة 67 بالمائة.

وعلى مستوى المبيعات سجلت الشركة نمواً بنسبة 25.8 بالمائة على أساس ربعي، لتصل الى 4.300 مليار ريال.

وعلى صعيد أرباح النصف الأول من العام الجاري حققت الشركة خسارة بلغت 370.879 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 1.155 مليار ريال كانت سجلتها في الفترة نفسها من عام 2018.

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