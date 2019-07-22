"تداول" تعلن عن موعد عطلة عيد الأضحى بالبورصة السعودية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إجازة عيد الأضحى للعام 1440هـ.

وأفادت "تداول" في بيان لها اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 7 ذي الحجة 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 8 أغسطس/ أب 2019.

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية، أنه سيستأنف التداول بعد الإجازة اعتباراً من يوم الأحد 17 ذي الحجة 1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18 أغسطس/ أب 2019.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق عن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1440 هـ بالمملكة العربية السعودية.

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