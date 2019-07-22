تعلن شركة الاتصالات السعودية النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر.)

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر من العام 2019م بمبلغ 566 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,561 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 448 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 2,009 مليون ريال.

2) ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 789 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 451 مليون ريال وارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 503 مليون ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 165 مليون ريال.

3) تسجيل اجمالي مصاريف أخرى بمبلغ وقدره (625) مليون ريال مقارنة بإجمالي إيرادات أخرى بمبلغ وقدره 32 مليون ريال. والسبب بشكل رئيسي يعود إلى الأسباب التالية:

* ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 216 مليون ريال.

* ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 212 مليون ريال والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع فوائد التمويل وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الايجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

* تسجيل مصاريف أخرى، صافي بمبلغ (129) مليون ريال مقابل إيرادات أخرى، صافي بمبلغ 111 مليون ريال.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للفترة الحالية إيجاباً بمبلغ 377 مليون ريال .