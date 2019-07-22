"سبكيم" تبدأ تشغيل مصنع أول أكسيد الكربون

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن الإنتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات -إحدى الشركات التابعة لها- والبدء في تشغيل المصنع اليوم 22 يوليو 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، نشر اليوم الاثنين، إنه تم خلال هذا التوقف المجدول لمصنع أول أكسيد الكربون الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.



وأضافت أن الأثر المالي لهذا التوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الثالث من عام 2019، مؤكدة أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي أي تأثير من هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء.



وأعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في يونيو الماضي إيقافا مجدولا لـ 3 مصانع لشركات تابعة لـ"سبكيم" بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، من بينها مصنع أول أكسيد الكربون التابع لـ" الشركة العالمية للغازات" وذلك من 1 يوليو 2019 ولمدة 4 أسابيع.

وأعلنت الشركة مؤخراً أيضاً عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم).

وأوضحت الشركة أن الصيانة الدورية المجدولة، ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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