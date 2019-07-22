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منظمة التحرير الفلسطينية تعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية

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رام الله - سبوتنيك وأشار صائب عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب من السفير في الأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة.

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي، إن " الفلسطينية قررت بتوجيهات من الرئيس عباس تعويض السكان، وتوفير إسكان فوري للعائلات".

وأضاف "الرئيس عباس طلب من سفير فلسطين بالأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وسنتوجه أيضا إلى الجمعية العامة".

كما ذكر أن "الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للجنائية الدولية، حول الجريمة التي وقعت اليوم في حي واد حمص بالقدس".

وأعلن عريقات أيضا، خلال المؤتمر، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوقفت التعامل مع محاكم الاحتلال".

وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 8 مبان تحتوي على عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية حاصرت في ساعات الفجر المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وجرى فرض طوق أمني محكم على المكان لتشرع الجرافات بعملية الهدم.

SputnikNews

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