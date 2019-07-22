اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تعود أسباب تحقيق خسائر بشكل رئيسي إلى عدم استغلال الطاقة الانتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الانتاجية ،و انخفاض المبيعات، إضافة إلى إرتفاع التكلفة الناتجة عن إرتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الانتاج، أيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها فى التكلفة الانتاجية والمصروفات التشغيلية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تعود أسباب ارتفاع الخسائر بشكل رئيسي إلى عدم استغلال الطاقة الانتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الانتاجية ،و انخفاض المبيعات، إضافة إلى إرتفاع التكلفة الناتجة عن إرتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الانتاج، أيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها فى التكلفة الانتاجية والمصروفات التشغيلية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تعود أسباب تحقيق خسائر بشكل رئيسي إلى عدم استغلال الطاقة الانتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الانتاجية ،و انخفاض المبيعات، إضافة إلى إرتفاع التكلفة الناتجة عن إرتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الانتاج، أيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها فى التكلفة الانتاجية والمصروفات التشغيلية.أيضاً قامت الشركة ببيع جزء كبير من المخزون المتقادم بمستويات مختلفة من الخصومات مما أثرعلى إجمالي الربحية. طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

دون إعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا، نلفت الانتباه الى الايضاح رقم (13) حول القوائم المالية الاولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري، بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. إن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية تعتمد على التمويل الكافي وعلى ربحية العمليات المستقبلية. بناءً على ذلك وكإجراءات تصحيحية فقد إقترح مجلس إدارة الشركة في إجتماعهم المنعقد بتاريـخ 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م، تخفيض رأس مال الشركة بإطفاء خسائرها المتراكمة على أن يتم عرض ذلك على المساهمين والجمعية العامة غير العادية للموافقة، بالإضافة إلى ذلك فقد قرر المساهمون بتاريخ 11 يونيو 2019م بإضافة أنشطة جديدة للمجموعة كخطة مستقبلية لتنوع مجالات ربحية المجموعة. وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية الاولية الموحدة الموجزة المرفقة على افتراض استمرار المجموعة في العمل وفقاً لمبدأ الأستمرارية، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت الانتباه

دون أن يعد ذلك تحفظاً منا على استنتاجنا، نلفت الانتباه إلى الايضاح رقم (14) حول القوائم المالية الاولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى وجود مؤشرات للانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، والتي تم الإشارة إليها في فقرة "عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية" من تقريرنا. وعليه، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريـخ 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م تفويض لجنة المراجعة لإختيار والتعاقد مع مستشار خارجي مستقل لعمل دراسة للإنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، وتحديد ما إذا كانت الممتلكات والمعدات قد انخفضت قيمتها. لا يعتقد مجلس إدارة المجموعة في الوقت الراهن، أن تلك الدراسة سينتج عنها أي إنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، حيث يرى مجلس الإدارة حالياً أن الممتلكات والمعدات بوضعها الحالي وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيكون لديها القدرة على توفير منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة تمكنها من استرداد القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في المستقبل.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بناءً على تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقارير المالية بدءاً من العام 2017، فإنه قد تم تعديل وإعادة عرض وتبويب بعض بنود وعناصر القوائم المالية الأولية الموحدة وايضاحاتها المرتبطة للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المتبعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية . معلومات اضافية 1 - بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019، ونتج عن ذلك اثبات موجودات حق استخدام بمبلغ 29.1 مليون ريال سعودي، ومطلوبات عقود إيجار بمبلغ 28,2 مليون ريال سعودي، وأثر بقيمة 0.8 مليون على رصيد الخسائر المتراكمة.

2- تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن خسائرها المتراكمة قد بلغت (159.8) مليون ريال كما في تاريخ (30-06-2019) ، وذلك بنسبة (71%) من رأس مالها، وبتاريخ (22 يوليو 2019) تم تبليغ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة المتراكمة الى ( 71%) من رأس المال، وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى ( عدم استغلال الطاقة الانتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الانتاجية ،و انخفاض المبيعات، إضافة إلى إرتفاع التكلفة الناتجة عن إرتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الانتاج، أيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها فى التكلفة الانتاجية والمصروفات التشغيلية.أيضاً قامت الشركة ببيع جزء كبير من المخزون المتقادم بمستويات مختلفة من الخصومات مما أثرعلى إجمالي الربحية)، وستتخذ مجموعة السريع التجارية الصناعية إجراءات حيال هذه الخسائر بالعمل على (وضع خطة عمل منهجية ومرحلية لتصحيح أداءها المالي والتشغيلي، وايجاد فرص تجارية واستثمارية وتمويلية تعود على المجموعة ومساهميها إيجاباً) هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.