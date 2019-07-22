أرباح "هاليبرتون" تتراجع 85% لكنها تتجاوز التوقعات

مباشر: تراجعت أرباح شركة "هاليبرتون" بنحو 85 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها نجحت في تجاوز توقعات المحللين مع زيادة الطلب العالمي.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين، أن صافي الربح تراجع إلى 75 مليون دولار (9 سنتات للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 511 مليون دولار (58 سنتاً للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.

وقالت الشركة إنها تحملت تكاليف إضافية بقيمة 247 مليون دولار قبل الضرائب، متعلقة بتكاليف انخفاض قيمة الأصول وتسريح عمالة، مع استمرار عملية إعادة الهيكلة

وباستثنا البنود غير المتكررة، بلغ نصيب سهم "هاليبرون" من الأرباح 0.35 دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل تقديران أن تسجل 0.30 دولار.

وفيما يتعلق بالإيرادات فسجلت مستوى 5.93 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، مقابل 6.14 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن إيرادات "هاليبرتون" ستصل إلى 5.97 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن إيرادات "هاليبرتون" من الأسواق الدولية قفزت بنحو 12 بالمائة إلى 2.60 مليار دولار، فيما هبطت إيرادات الأعمال من أمريكا الشمالية بنسبة 13.2 بالمائة عند 3.33 مليار دولار.

وعلى صعيد إيرادات "هاليبرتون" من الشرق الأوسط وآسيا فصعدت بنحو 9.1 بالمائة إلى 1.21 مليار دولار.