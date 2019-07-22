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إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول)

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إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول)

يسر شركة السوق المالية (تداول) أن تهنئكم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونود إفادتكم بأن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 7/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 8/8/2019 م، عليه:
 -    يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 7/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 8/8/2019 م
-       يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/8/2019 م
 
وكل عام وأنتم بخـير

مباشر (اقتصاد)

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