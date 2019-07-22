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يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

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يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة للنقل الجماعي -سابتكو - عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه. تاريخ توقيع المذكرة 1440-11-19 الموافق 2019-07-22 الجهة التي تم التوقيع معها شركة مدينة المعرفة الاقتصادية موضوع المذكرة التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه مدة المذكرة 12 شهرًا من تاريخ التوقيع أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة. الأثر المالي لا يوجد أثر مالي لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي على قوائم الشركة المالية معلومات اضافية بموجب المذكرة يبحث الطرفان تأسيس شركة يملكانها لتقوم بتشغيل والاستثمار في الخدمات المشتركة بينهما والواقعة في نطاق عمل كل منهما ومحققة للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية للطرفين وتقوم الشركة بصفة حصرية على سبيل المثال لا الحصر بتقديم خدماتها من خلال العمل على نطاقين يتمثل الأول منهما في التشغيل والاستثمار في محطة النقل الخاصة بالحافلات المزمع انشاؤها بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ضمن مشروع بوابة المدينة والنطاق الثاني يتمثل في تقديم خدمات النقل المتكامل بكافة انماطه وبأسلوب تجاري داخل ومن وإلى مدينة المعرفة الاقتصادية.

والله الموفق ،،،

مباشر (اقتصاد)

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