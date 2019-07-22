ألعاب الكازينو في السينما العربية

إن تاريخ السينما العربية، وخاصة السينما المصرية، هو بالفعل تاريخ عريق مليء بالأفلام المتميزة علي كل المستويات، سواء القصة أو طريقة التصوير، أو حتى الإخراج النهائي للأفلام، وقد ساعدت الأفلام السينمائية بشكل عام علي الترويج لكثير من الأشياء والمنتجات حتي لاقت قبول الناس وازداد انتشارها علي أوسع نطاق. من أشهر المنتجات التي ساعدت الأفلام السينمائية على انتشارها هي السجائر، فقد ساعد تدخين الممثلين للسجائر في أفلامهم، وخاصة الممثلين المشاهير منهم، على انتشار السجائر وترسيخ عادة تدخينها بين الناس بصفة مستمرة حتى أصبحت السجائر الآن من أكثر المنتجات مبيعاً في العالم كله.

ولكن دور الفن والمشاهير –والذي يمكنك متابعة آخر أخبارهم في الفن ، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فلقد ساعدت الأفلام السينمائية، العربية منها والمصرية كذلك على وجه الخصوص، على الترويج للعديد من الأشياء الأخرى، والتي نذكر منها بالطبع ألعاب الكازينو، حيث أن العاب الكازينو لها محبيها وجمهورها الخاص سواء من المتفرجين أو اللاعبين في كل أنحاء الوطن العربي، فبعد أن انتشرت العاب الكازينو في أمريكا وأوروبا بشكل مهول، انتقلت إلينا هنا في الشرق الأوسط، وأصبح لها المجتمع الخاص بها في معظم البلاد العربية تقريباً.

ومن أشهر الأفلام التي ظهرت فيها العاب الكازينو بشكل واضح، هو الفيلم المصري "الريس عمر حرب". تبدأ أحداث الفيلم المصري الشهير مع "خالد"، حيث اضطر إلى العمل في كازينو حتى يستطيع أن يتمم زواجه من محبوبته، ولكن دخول "خالد" إلى عالم الكازينو تحت إدارة "الريس عمر حرب" لم يكن بتلك البساطة. تتوالى أحداث الفيلم مع مجموعة مميزة من الممثلين وهم "هاني سلامة"، "خالد صالح"، "سمية الخشاب"، والعديد من الممثلين المتميزين كذلك؛ الفيلم من إخراج "خالد يوسف"، ومن إنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني.

وكما ذكرنا، فإن أحداث فيلم " الريس عمر حرب" تدور أغلبها داخل الكازينو، ومن أشهر الألعاب الخاصة بعالم الكازينو والتي ظهرت في الفيلم، لعبة البلاك جاك، ولعبة الروليت؛ وفيما يلي نبذة بسيطة عن كل لعبة :

البلاك جاك

لعبة البلاك جاك بلا شك هي من أكثر العاب الكازينو انتشاراً في العالم كله، وهناك أسباب كثيرة لشهرة لعبة مثل البلاك جاك حول العالم. أحد الأسباب الرئيسية لشهرة لعبة البلاك جاك هي سهولة اللعبة، فهي عبارة عن لعبة أوراق في الأساس، ولكن هذا لا يجعل المهمة سهلة تماماً، فإن لم تحافظ على تركيزك كاملاً أثناء جولات لعبة البلاك جاك، فهنالك احتمال كبير انك سوف تخسر أموالك.

هناك مساحة على طاولة البلاك جاك لاستيعاب حتى سبعة لاعبين، حيث تبدأ اللعبة مع توزيع الأوراق من قبل الموزع، هدف اللعبة هي جمع أي عدد من الأوراق بحيث أن يكون مجموع الأوراق كلها يساوي 21.

هنالك الكثير من نسخ العاب البلاك جاك المختلفة، سواء في الكازينوهات التقليدية، أو تلك الكازينوهات الحديثة علي مواقع العاب الكازينو اون لاين على شبكة الانترنت في مختلف دول العالم؛ وعادة ما تكون الاختلافات في الحدود الأدني والأقصي للرهانات، المكافآت في الجولات المختلفة من اللعبة....الخ.

الروليت

تعود أصول لعبة الروليت إلى فرنسا، حيث أن لعبة الروليت قد تخطت القرنين في عمرها، فبعد نشأتها في عاصمة النور "باريس"، سافرت إلى العديد من الدول والبلاد التي أضافت لها العديد من الإضافات التي جعلتها لعبة أكثر إثارة وتشويقاً. لعبة الروليت عبارة عن عجلة دائرية عليها الأرقام من 1-37 بالإضافة إلى خانة الصفر أو خانة الصفر المزدوج في بعض الطاولات الأخرى، تأخذ الأرقام أحد اللونين، الأحمر أو الأسود.

تختلف الرهانات علي عجلة الروليت بشكل متباين، فهناك الرهانات علي الأرقام الفردية والزوجية، رهانات الألوان، الشارع، الأرقام الزوجية والفردية...ألخ.

الألعاب عبر الانترنت :

ومع انتشار التكنولوجيا أصبح اللاعبون يفضلون اللعب اون لاين ولهذا تقدم بعض الكازينوهات الشهيرة مثل كازينو عربي العاب كازينو اون لاين مما يتيح لك الفرصة للعب من أي مكان وفي أي وقت مناسب لك. نتمنى لك اللاستمتاع و حظاً سعيداً.

















