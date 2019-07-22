علاقة برجك بأرباحك في العاب الكازينو

إذا كنت أحد لاعبي العاب الكازينو وخاصة العاب الكازينو اون لاين، فلا بد من أنك سمعت عبارة "حظ سيء"، أو "حظ المبتدئين"، لكن ما ستكون ردة فعلك إذا علمت أن هناك علاقة فعلية بين حظك، وخاصة حظك في الأبراج الفلكية المرتبطة بيوم ميلادك وأدائك في العاب الكازينو، بل و أرباحك وخسارتك كذلك؟!

ما هي الأبراج؟

قبل أن نسترسل في الحديث عن علاقة الأبراج بالعاب الكازينو، وخاصة العابك المفضلة منها، يجب أولاً أن نتحدث قليلاً عن ماهية الأبراج الفلكية أولاً؛ ومن ثم سوف ننتقل معكم إلى الحديث عن علاقتها بألعاب الكازينو، سواء الكازينو التقليدي أو العاب كازينو اون لاين الموجودة علي مواقع العاب كازينو اون لاين المختلفة .

إن الأبراج الفلكية عبارة عن تقسيمات لمسار الشمس، والذي يربط مسار الشمس مع حركة باقي كواكب المجموعة الشمسية وأقمارها بزوايا معينة في وقت ميلاد الشخص المراد تحديد البرج الخاص به، تنقسم الأبراج الفلكية إلى اثني عشر قسماً، لكل قسم إسمه الخاص به كالتالي:

الحمل: 21 مارس – 19 أبريل الثور: 20 أبريل – 20 مايو الجوزاء: 21 مايو – 21 يونيو السرطان:22 يونيو – 22 يوليو الأسد: 23 يوليو – 22 أغسطس العذراء: 23 أغسطس – 22 سبتمبر الميزان: 23 سبتمبر – 23 أكتوبر العقرب: 24 أكتوبر – 22 نوفمبر القوس: 23 نوفمبر – 21 ديسمبر الجدي: 22 ديسمبر – 20 يناير الدلو: 21 يناير – 18 فبراير الحوت: 19 فبراير – 20 مارس

تنقسم هذه الأبراج أيضاً في أربع مجموعات إلى: أبراج نارية، أبراج مائية، أبراج ترابية، وأبراج هوائية. يستخدم خبراء وعلماء الفلك في كل أنحاء العالم هذه الطريقة والتقسيمات الخاصة بالأبراج الفلكية في تحديد شخصيات واحتياجات الناس حسب أبراجهم، وكذلك توقع بعض الأحداث الخاصة بكل برج، علي سبيل المقال: حظه في المال، العمل، العلاقات، وحياته بشكل عام.

يمكنك الإطلاع على المزيد من المعلومات عن الأبراج الفلكية : تعرف على الأبراج الفلكية

ولمعرفة حظك اليوم حسب البرج الخاص بك يمكنك زيارة قسم حظك اليوم

هذا ليس كل شيء؛ فذلك التقسيم هو أحد التقسيمات المتعددة والمتباينة علي حد كبير لحركة الشمس والأفلاك، فهنالك العديد من التقسيمات الأخرى المختلفة حسب الكثير من الثقافات للكثير من الشعوب المتعددة حول العالم، ومن أشهر تلك التقسيمات الأبراج الصينية، فهي تنقسم أيضاً إلى اثني عشر قسماً لكن بقواعد وبمسميات مختلفة، اقرأ عن الأبراج الصينية

وإليكم الآن بضع النصائح حسب بعض الأبراج الفلكية:

الحمل: 21 مارس – 19 أبريل

يعد أصحاب برج الحمل من أكثر الناس حباً للمنافسة والإثارة، فهم يحبون اللعب بخشونة، لذلك يعتبرون من العشاق الأوائل للألعاب التي تتضمن أكثر من لاعب واحد على طاولة اللعب، والذي يجعل من الرهانات الرياضية لعبتهم المفضلة؛ ولذلك، قبل البدء في المراهنة على مباريات رياضتك المفضلة، عليك بدراسة كل جوانب المباراة جيداً، ضع كل الإحتمالات في حسبانك، ثم ضع رهانك، بالتوفيق.

الثور: 20 أبريل – 20 مايو

يعد أصحاب برج الثور من الأشخاص الذين يحبون الحفاظ على أموالهم بشكل أساسي، حيث إنه ليس لديهم أي مساحة لفقدان السيطرة على حياتهم وأموالهم بشكل خاص، تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت؛ وبناءاً عليه، فإن أفضل العاب كازينو اون لاين التي نرشحها للاعبي العاب كازينو اون لاين أصحاب برج الثور هى العاب الإحتمالات المحددة، عن طريق ذلك، ستظل تمتلك كل السيطرة على اللعبة، وبالتالي على فرص ربحك والحفاظ علي أموالك، بل والإضافة إليها كذلك.

الجوزاء: 21 مايو – 21 يونيو

أصحاب برج الجوزاء هم العشاق الرئيسين للإثارة والتشويق، ولذلك ستكون لعبة الـ "كرابس" هي أكثر الألعاب التي ستستحوذ على كل انتباههم من كل العاب الكازينو، سواء الكازينو التقليدي، أو ألعاب الكازينو المتوفرة على مواقع العاب الكازينو اون لاين مثل موقع العاب " أحلى كازينو"علي الانترنت . ولا يمكننا أن لا نذكر أن مهارات أصحاب برج الجوزاء في رمي أحجار النرد ستكون الداعم الرئيسي لهم والجالب لكل الأرباح والأموال في المستقبل.

وبهذا، نكون قد قدمنا لكم نبذة عن الأبراج الفلكية وعلاقتها بألعاب الكازينو اون لاين، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع وأرباحاً وفيرة.

علاقة برجك بأرباحك في العاب الكازينو