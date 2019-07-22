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الكويت: نواصل جهودنا لإعفاء مواطنيها من تأشير الشنغن

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الكويت: نواصل جهودنا لإعفاء مواطنيها من تأشير الشنغن الكويت: نواصل جهودنا لإعفاء مواطنيها من تأشير الشنغن

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حريص دائما في اتصالاته ولقاءاته مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي على بحث هذا الملف، هناك خطوات تحققت على هذا الصعيد".

وأضاف الجارالله أنه خلال استقبال الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، خلال زيارتها الأخيرة إلى الكويت تم طرح موضوع  تأشيرات الشينغن وإعفاء الكويتيين منها.

وأشار إلى أن الملف يبقى دائما على رأس الموضوعات التي يتم بحثها مع الشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى وجود استعداد من الاتحاد لأن تكون هناك أولوية للكويت فيما يتعلق بإعفاء مواطني الدولة من التأشيرة. وأضاف الجارالله أن الكويت ستواصل مساعيها لتحقيق ذلك عبر الضغط والتحرك الإيجابي.

هذا وكان الاتحاد الأورروبي قد أعلن عن افتتاح مركز للبعثة في العاصمة الكويت بمناسبة زيارة موغيريني إلى البلاد، لتصبح بذلك، ثالث مركز لبعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج بعد مكتب الرياض وأبو ظبي.

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