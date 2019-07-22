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مسلحون يقصفون الأحياء السكنية بقرى سهل الغاب بريف حماة

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مسلحون يقصفون الأحياء السكنية بقرى سهل الغاب بريف حماة مسلحون يقصفون الأحياء السكنية بقرى سهل الغاب بريف حماة

ورصدت "سبوتنيك" جانبا من رد وحدات الجيش السوري عبر الرشاشات الثقيلة على مصادر إطلاق القذائف في الحواش والحويجة وجسر بيت الراس بعد رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على هذه المحاور.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح قامت باستهداف الأحياء السكنية لقرى الرصيف والعزيزية وتمانعة الغاب بأكثر من ٢٠ قذيفة هاون ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري قوله إن مسلحي "الجبهة الوطنية للتحرير" يقومون باستهداف المدنيين بشكل شبه يومي بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون، لافتا إلى أن الجيش رصد خلال الأيام الأخيرة عدة مرابط للمسلحين في المنطقة وتعامل معها عبر رمايات صاروخية واستهدافات جوية مركزة، مضيفا أن عمليات إطلاق قذائف الهاون مساء أمس ترافقت مع تحركات للمسلحين تشير إلى استعدادهم لتنفيذ محاولة تسلل باتجاه القرى الآمنة، مشيفا أنه تم التعامل مع هذه التحركات بالأسلحة المناسبة.

SputnikNews

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