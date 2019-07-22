تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لإتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مجموعة سامبا المالية

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية لإعادة جدولة التمويل القائم مع المجموعة وذلك على النحو التالي: تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1440-11-19 الموافق 2019-07-22 أسباب إعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته إجمالي قيمة التمويل السابق 25.96 مليون ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 21.14 مليون ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مدة سداد الإئتمانية البنكية السابقة هي 4 سنوات تبدأ من 29/03/2018م وتنتهي في 30/12/2021 م ويتم السداد بموجب أقساط ربع سنوية شاملة الأرباح .

ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 4 سنوات تبدأ من 31/03/2019م وتنتهي في 31/03/2023 م شاملة فترة سماح سنة من تاريخ الاتفاقية ويتم السداد بموجب أقساط ربع سنوية شاملة الأرباح ولم تتغير مدة التمويل بعد إعادة الجدولة .

الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر فقط من دون اي ضمانات اضافية أطراف ذات علاقة لايوجد اطراف ذات علاقة