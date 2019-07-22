اعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16-09-1440هـ الموافق 21-05-2018م، كما يلي:

1. نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 3.508 سهم.

2. تم الإنتهاء من عملية بيع كسور الأسهم بتاريخ 23/09/1440هـ الموافق 28/05/2019م، بإجمالي مبلغ 10.58.542 ريال سعودي و بمتوسط سعر 69.16 ريال سعودي للسهم الواحد.

3. سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من تاريخ 28-11-1440هـ الموافق 31-07-2019.

4. سيقوم البنك بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الإستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الإستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 28-11-1440هـ الموافق 12-07-2019.