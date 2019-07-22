"أمازون" تعلن استثمارات في أوهايو توفر 2500 وظيفة جديدة

مباشر: أعلنت شركة "أمازون" أنها قد توفر 2500 وظيفة بدوام كامل في أوهايو، وذلك مع افتتاح مركزين.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المبيعات الإلكترونية في بيان اليوم الاثنين إنها تخطط لافتتاح مركز في أكرون وآخر في روسفورد.

وأضافت شركة التجارة الإلكترونية أن حجم كل مركز سيبلغ ما يزيد عن 700 ألف قدم مربع، وأنه من المقرر أن يشحن منتجات صغيرة مثل الكتب والإلكترونيات والألعاب وسينتج روبتات متطورة.

ومن جانبه، صرح حاكم أوهايو مايك دي وين: "تواصل أمازون إظهار ثقتها في القوى العاملة الكبيرة ومناخ أعمال التجارة الإلكترونية لدينا في أوهايو".

وأضاف: "يسرني أن أرحب باستثماريْن إضافيين من شركة أمازون تجلبان آلاف الوظائف الجديدة إلى أوهايو والمرافق المتطورة إلى أكرون وروسفورد.

وأوضحت أمازون أن الحد الأدنى للأجور في المركزين الجديدين سيكون 15 دولاراً في الساعة، بالإضافة إلى مميزات أخرى مثل التأمين الطبي الكامل.