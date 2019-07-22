إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج

بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 التغير الحاصل على التطوير يسر شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الإعلان عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، والبدء في تشغيل المصنع يوم 22 يوليو 2019م.

ولقد تم خلال هذا التوقف المجدول لمصنع أول أكسيد الكربون الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم -إن شاء الله- في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل سينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول على نتائج الربع الثالث من عام 2019، معلومات اضافية علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

ويأتي هذا الإعلان إشارة إلى ما أعلن عنه سابقاً في موقع تداول بتاريخ 23 يونيو 2019م بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج.