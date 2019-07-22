إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"

بند توضيح مقدمة بالإشارة لإعلاني شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) على موقع السوق المالية – تداول – بتاريخ 31 مارس 2019م وتاريخ 4 يوليو 2019م بخصوص تطوير مشروع بوابة المدينة بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة والذي يضم قطاع الضيافة وقطاع الأسواق وقطاع الخدمات وخصوصاً في مجال النقل حيث يشمل التطوير فندقاً بعدد 300 غرفة وشقة فندقية من فئة الثلاث نجوم في المرحلة الأولى، وأسواقاً تجارية متصلة بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة للنقل مرتبطة بمحطة القطار وكذلك تطوير مشروع جادة العالم الاسلامي الذي يرتبط بمشروع بوابة المدينة والمشاريع الأخرى المتميزة بالمنطقة ويخدم الزوار والحجاج والمعتمرين بما يقدمه من خدمات الضيافة والتسوق،

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه.

تاريخ توقيع المذكرة 1440-11-19 الموافق 2019-07-22 الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو موضوع المذكرة التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه. مدة المذكرة 12 شهراً من تاريخ التوقيع أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة بين أطراف الاتفاقية الأثر المالي لا يوجد أثر مالي لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي على قوائم الشركة المالية. معلومات اضافية وبموجب المذكرة يبحث الطرفان تأسيس شركة يملكانها لتقوم بتشغيل والاستثمار في الخدمات المشتركة بينهما والواقعة في نطاق عمل كل منهما ومحققة للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية للطرفين وتقوم الشركة بصفة حصرية على سبيل المثال لا الحصر بتقديم خدماتها من خلال العمل على نطاقين يتمثل الأول منهما في تشغيل والاستثمار في محطة النقل الخاصة بالحافلات المزمع إنشاؤها بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ضمن مشروع بوابة المدينة والنطاق الثاني يتمثل في تقديم خدمات النقل المتكامل بكافة أنماطه وبأسلوب تجاري داخل ومن وإلى مدينة المعرفة الاقتصادية.

والله الموفق،،،