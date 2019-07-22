اعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدلات أسعار قطاع نقل النفط.

- ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الإستهلاك وتكاليف الوقود.

- ارتفاع مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة .

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض الربح التشغيلي خلال الربع الحالي نتيجة انخفاض معدلات أسعار نقل النفط.

- ساهم الانخفاض في تكاليف التشغيل ومصاريف التمويل والمصاريف الإدارية و العمومية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تقليل الأثر الناتج من انخفاض معدلات أسعار النقل.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية.

- ساهم التحسن في معدلات أسعار نقل النفط خلال الفترة في الحد من ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الإستهلاك وتكاليف الوقود.

- ارتفاع مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة .

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019. ونتج عن التطبيق الأولي في ذلك التاريخ اثبات موجودات حق استخدام اضافية ومطلوبات إيجار إضافية.