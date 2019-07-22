تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:14 صباحاً
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
ألفابت تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
كيف تقوم سيارة ذاتية القيادة واحدة فقط بفك اختناقات الطرق بشكل سريع؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 22 يوليو 2019 02:45 مساءً
74
Facebook
Twitter
Google+
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
مواضيع متعلقة
وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي: نبذة عن حياته ومشواره
BBC News عربي
الخميس 25 يوليو 2019 09:53 مساءً
وفاة الرئيس التونسي #الباجي_قايد_السبسي عن عمر ناهز 93 عاما
BBC News عربي
الخميس 25 يوليو 2019 07:35 مساءً
فوضى وغضب في كلية #سعودية للبنات بسبب رسالة خاطئة
BBC News عربي
الخميس 25 يوليو 2019 07:21 مساءً
لأول مرة: الجلس العسكري الحاكم في #السودان ينشر فيديو لمحاولة #الانقلاب الأخيرة على المجلس
BBC News عربي
الخميس 25 يوليو 2019 07:21 مساءً
Tweets by @3yonNews