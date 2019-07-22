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انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:40 صباحاً
8 الصبح - التزحلق علي الجليد .. مزيج بين الرياضة والفن - فقرة خاصة مع داليا أشرف
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - فقرة خاصة في ذكري رحيل "الحريف" محمد خان
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:19 صباحاً
8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:19 صباحاً
8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:19 صباحاً
8 الصبح - التعليم العالي تمد أعمال تنسيق المرحلة الأولي حتي مساء اليوم الجمعة
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الجمعة 26 يوليو 2019 10:19 صباحاً
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:58 صباحاً
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:51 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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سيارات حديثة في دبي تحتوي على تقنيات متطورة لإطفاء الحرائق بمختلف أنواعها
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 22 يوليو 2019 02:45 مساءً
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بديع النصاري
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