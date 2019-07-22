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المركزي الألماني يتوقع ارتفاع معدل البطالة مع ضعف الاقتصاد

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المركزي الألماني يتوقع ارتفاع معدل البطالة مع ضعف الاقتصاد المركزي الألماني يتوقع ارتفاع معدل البطالة مع ضعف الاقتصاد

مباشر: توقع البنك المركزي الألماني ارتفاع معدل البطالة في البلاد على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد هبوط نشاط التصنيع وضعف الصادرات التي تضغط سلباً على أكبر أوروبي.

 

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مايو/أيار الماضي على عكس التوقعات، كما صعد معدل البطالة إلى 5 بالمائة مقارنة بالمستوى القياسي المتدني البالغ 4.9 بالمائة.

وقال "بوندسبنك" في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين إنه من المحتمل أن يكون إجمالي الإنتاج سجل انكماشاً في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف تقرير البنك المركزي في أكبر اقتصاد أوروبي أن في الوقت الذي استمر فيه الطلب المحلي في دعم النمو، فإن تراجع الزخم من المحتمل أن يكون قد بدأ في ترك تأثير على سوق العمل.

وفي يونيو/حزيران الماضي سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا انكماشاً للشهر السادس على التوالي وذلك عند مستوى 45 نقطة.

وأكد تقرير "البوندسبنك" على أن نشاط البناء انخفاض في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، وسط هبوط كبير في صناعة السيارات مع توقعات أن تبقى متراجعة، إلى جانب معاناة الصادرات في الأساس من تراجع الأعمال مع المملكة المتحدة.

وتابع: "وحتى بدون تلك التأثيرات الخاصة فإن اتجاهات الأساسيات الاقتصادية لاتزال ضعيفة، فانتعاش الصادرات والصناعة لم يتحقق بعد".

مباشر (اقتصاد)

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