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فولفو تستدعي 507 ألف سيارة مهددة بخطر اشتعال الحريق

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فولفو تستدعي 507 ألف سيارة مهددة بخطر اشتعال الحريق فولفو تستدعي 507 ألف سيارة مهددة بخطر اشتعال الحريق

مباشر: قررت شركة فولفو للسيارات استدعاء 507 آلاف سيارة حول العالم بسبب عيب في مكون المحرك قد يتسبب في اشتعال حريق.

وقال المتحدث باسم صانعة السيارات السويدية والمملوكة من مجموعة جيلي القابضة "ستيفان الفستروم"، اليوم الإثنين، إن تحقيقاتها توصلت إلى أنه في حالات نادرة للغاية قد ينصهر مكون بلاستيكي بالمحرك.

وأضاف الفستروم أنه في أسوأ الحالات هناك احتمالية بأن يحدث حريق، نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وفي استجابة لسؤال بشأن التفاصيل حول الأثر المالي المحتمل، قال: "نحن لا نعلق على التكلفة".

وتابع: الشركة حريصة على إصلاح العيب في السيارات بأسرع وقت ممكن وأن العملاء لن يتحملوا أية تكاليف ذات الصلة بمعالجة هذا العيب.

وكانت السيارات التي تم استدعاءها أنتجت في الفترة بين عامي 2014 وحتى 2019 وتشمل 9 موديلات، بحسب بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني من فولفو.

وبحسب نتائج أعمال "فولفو"، فإنها حققت مبيعات قياسية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري بعد بيع 340.286 ألف سيارة بزيادة 7.3 بالمائة على أساس سنوي.

مباشر (اقتصاد)

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