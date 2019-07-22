أسهم هونج كونج تتراجع مع عودة الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار التوترات السياسية داخل البلاد.

وقامت الشرطة في هونج كونج بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع المتظاهرين في وقت متأخر بالأمس وسط الفوضى على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين.

وتشهد هونج كونج احتجاجات واسعة النطاق منذ الإعلان عن مشروع تسليم المجرمين قبل شهرين، والذي يقضي بتسليم المجرمين المشتبه بهم إلى الصين، وهو ما تم أرجأوه بالفعل لكن ذلك لم يمنع التظاهر.

واتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل الرئيسة التنفيذية للبلاد كاري لام، ما أثار اضطرابات كبيرةداخل المستعمرة البريطانية السابقة والتي عادت إلى الحكم الصيني قبل 22 عاماً.

وقالت حكومة هونج كونج في بيان إنها تدين بشدة تطويق المتظاهرين لمبنى مقر الحكومة.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر هانج سينج للأسهم في هونج كونج بنسبة 1.4 بالمائة ليغلق عند مستوى 28371.3 نقطة.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية لتسجل الورقة الخضراء 7.8094 دولار هونج كونج.