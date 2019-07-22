حزب الرئيس الأوكراني يعلن فوزه بالأغلبية في البرلمان

مباشر: قال مسؤول في حزب "خادم الشعب" التابع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إن الحزب من المرجح أن يفوز بالأغلبية في انتخابات البرلمان الجديد.

ووفقاً لنظام الانتخابات المختلط في أوكرانيا فإن نصف عدد المقاعد داخل البرلمان المؤلف من 450 عضو يتم اختياراهم وفقاً لأسس قوائم الحزب أما الباقي فيكون وفقاً للسباقات الانتخابية.

وقال أولكسندر كورنينكو إن حزب "خادم الشعب" من المرجح أن يفوز بـ121 إلى 122 مقعد في القائمة الحزبية للتصويت، في حين قد يفوز بـ125 إلى 127 مقعد في الدوائر الانتخابية بعد الانتخابات الأولية، بحسب وكالة رويترز.

وكان فولوديمبر زيلينسكي فاز بأغلبية في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي عُقدت ف أبريل/نيسان الماضي حيث حصد 73 بالمائة من الأصوات.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني قد أعلن اعتزام حكومته رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 32 بالمائة.